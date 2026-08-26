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Зеленський повідомив про відпрацювання 16 об'єктів у росії за добу

Київ • УНН

 • 632 перегляди

Українські сили уразили 16 об’єктів у росії, зокрема нафтові об’єкти, аеродроми та воєнне підприємство.

Зеленський повідомив про відпрацювання 16 об'єктів у росії за добу

Президент України Володимир Зеленський повідомив про ураження 16 об'єктів у рф за добу, у тому числі нафтових, по аеродромах, воєнному підприємству, пише УНН.

За добу наші воїни санкціонували 16 обʼєктів у росії. Зокрема, були далекобійні відповіді по нафтових обʼєктах – російському нафтовому гаманцю, що фінансує війну. Також по аеродромах, ракетному підрозділу та інфраструктурі, що постійно використовуються для нанесення ударів по Україні. Спрацювали наші санкції і по воєнному підприємству, російській логістиці

- повідомив Зеленський у соцмережах.

Президент наголосив: "Війна мусить повертатися туди, звідки прийшла. Україна відповідає на російські удари та робить це так, щоб ціна війни для агресора неминуче зростала. Справедливо знижуємо російський потенціал агресії. Дякую всім задіяним воїнам за влучність! Слава Україні!"

Генштаб підтвердив ураження великого НПЗ "лукойлу" у кстово26.08.26, 12:08 • 1104 перегляди

Юлія Шрамко

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