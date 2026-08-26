Зеленський повідомив про відпрацювання 16 об'єктів у росії за добу
Київ • УНН
Українські сили уразили 16 об’єктів у росії, зокрема нафтові об’єкти, аеродроми та воєнне підприємство.
Президент України Володимир Зеленський повідомив про ураження 16 об'єктів у рф за добу, у тому числі нафтових, по аеродромах, воєнному підприємству, пише УНН.
За добу наші воїни санкціонували 16 обʼєктів у росії. Зокрема, були далекобійні відповіді по нафтових обʼєктах – російському нафтовому гаманцю, що фінансує війну. Також по аеродромах, ракетному підрозділу та інфраструктурі, що постійно використовуються для нанесення ударів по Україні. Спрацювали наші санкції і по воєнному підприємству, російській логістиці
Президент наголосив: "Війна мусить повертатися туди, звідки прийшла. Україна відповідає на російські удари та робить це так, щоб ціна війни для агресора неминуче зростала. Справедливо знижуємо російський потенціал агресії. Дякую всім задіяним воїнам за влучність! Слава Україні!"
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