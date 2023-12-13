Глава государства провел встречу с президентом Финляндии: говорили о Формуле мира

Сегодня в рамках второго Саммита стран Северной Европы Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Финляндии Саули Ниинистьо, где они обсудили, в частности, украинскую Формулу мира, передает УНН.

Говорили о Формуле мира и о том, как достичь справедливого и прочного мира в Украине, во всей Европе и за ее пределами - написал Зеленский в социальной сети Х.

Детали

Владимир Зеленский и Саули Ниинистьо обсудили глобальные политические вызовы и необходимые усилия для консолидации международного сообщества.

Также, как сообщили в Офисе Президента, стороны отметили важность решения о начале переговоров о членстве Украины в ЕС.

Кроме этого президент Украины поблагодарил Финляндию за 21 пакет санкций и удвоение производства артиллерийских боеприпасов и отметил: "Такие шаги критичны не только для нашей свободы, но и для свободы других европейских стран, особенно тех, которые имеют общую границу с Россией".

Напомним

Президент Финляндии Саули Ниинисте во время пресс-конференции с участниками Саммита стран Северной Европы заявил, что его страна готовит 21-й пакет помощи Украине, который будет состоять из вооружения.

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