Глава государства провел встречу с президентом Финляндии: говорили о Формуле мира
Киев • УНН
Зеленский и Ниинистьо обсудили украинскую Формулу мира и поделились мнением о необходимости консолидации международного сообщества.
Сегодня в рамках второго Саммита стран Северной Европы Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Финляндии Саули Ниинистьо, где они обсудили, в частности, украинскую Формулу мира, передает УНН.
Говорили о Формуле мира и о том, как достичь справедливого и прочного мира в Украине, во всей Европе и за ее пределами
Детали
Владимир Зеленский и Саули Ниинистьо обсудили глобальные политические вызовы и необходимые усилия для консолидации международного сообщества.
Также, как сообщили в Офисе Президента, стороны отметили важность решения о начале переговоров о членстве Украины в ЕС.
Кроме этого президент Украины поблагодарил Финляндию за 21 пакет санкций и удвоение производства артиллерийских боеприпасов и отметил: "Такие шаги критичны не только для нашей свободы, но и для свободы других европейских стран, особенно тех, которые имеют общую границу с Россией".
Напомним
Президент Финляндии Саули Ниинисте во время пресс-конференции с участниками Саммита стран Северной Европы заявил, что его страна готовит 21-й пакет помощи Украине, который будет состоять из вооружения.
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Глава государства провел встречу с президентом Финляндии: говорили о Формуле мира
Зеленский и Ниинистьо обсудили украинскую Формулу мира и поделились мнением о необходимости консолидации международного сообщества.
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