Зеленский провел итоговую Ставку: определили стратегию Сил обороны на 2024-год
Киев • УНН
Зеленский провел итоговую Ставку, на которой были подведены военные итоги 2023-го года и определена стратегия Сил обороны на следующий год.
Президент Украины Владимир Зеленский провел итоговую Ставку, на которой подвели военные итоги 2023-го года и определили стратегию Сил обороны на следующий год, сообщает УНН.
Подвели военные итоги года. Проанализировали результаты ведения боевых действий и наши решения. Что мы сделали правильно, а что могли сделать лучше. С учетом этих выводов, прогнозов и наших возможностей определили стратегию применения Сил обороны на грядущий год
По его словам, в этом году Украина "не отступила ни на одном направлении на земле, вернула себе море и сделала более безопасным небо".
"Мы продолжаем работать как одна команда. Спасибо каждому и каждой, кто отдает все силы ради победы Украины", - отметил Президент.
Пострадало почти 120 городов и сел, 39 человек погибло: Зеленский о последствиях массированной атаки рф30 декабрь 2023, 12:52 • 25940 просмотров
Зеленский провел итоговую Ставку: определили стратегию Сил обороны на 2024-год
Зеленский провел итоговую Ставку, на которой были подведены военные итоги 2023-го года и определена стратегия Сил обороны на следующий год.
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