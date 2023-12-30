Зеленский провел итоговую Ставку: определили стратегию Сил обороны на 2024-год

Президент Украины Владимир Зеленский провел итоговую Ставку, на которой подвели военные итоги 2023-го года и определили стратегию Сил обороны на следующий год, сообщает УНН.

Подвели военные итоги года. Проанализировали результаты ведения боевых действий и наши решения. Что мы сделали правильно, а что могли сделать лучше. С учетом этих выводов, прогнозов и наших возможностей определили стратегию применения Сил обороны на грядущий год - написал Зеленский в Telegram.

По его словам, в этом году Украина "не отступила ни на одном направлении на земле, вернула себе море и сделала более безопасным небо".

"Мы продолжаем работать как одна команда. Спасибо каждому и каждой, кто отдает все силы ради победы Украины", - отметил Президент.

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