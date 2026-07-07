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Зеленский призвал союзников увеличить производство Patriot и поддержать передачу Украине лицензий

Киев • УНН

 • 928 просмотра

Президент Украины заявил, что нынешних объемов производства Patriot недостаточно для защиты от баллистических угроз. Украина ведет переговоры с США по получению лицензий на производство этих систем.

Зеленский призвал союзников увеличить производство Patriot и поддержать передачу Украине лицензий
ЗРК Patriot

Европе необходимо как можно быстрее наращивать производство систем противовоздушной обороны и ракет-перехватчиков, ведь нынешних объемов уже недостаточно для противодействия современным баллистическим угрозам. В то же время Украина ведет переговоры с США относительно получения лицензий на производство систем Patriot. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время Форума оборонных индустрий НАТО, передает УНН.

По словам главы государства, полномасштабная война доказала, что баллистические ракеты остаются одной из самых опасных угроз, а имеющиеся производственные мощности не успевают удовлетворять потребности стран, нуждающихся в такой защите. Именно поэтому, подчеркнул Президент, Европа должна инвестировать в собственное производство средств противоракетной обороны, а партнеры – поддержать расширение производства Patriot.

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"Мы все высоко ценим систему Patriot. Это отличная система, и есть другие эффективные комплексы. Но современные войны показали, что нынешних объемов производства Patriot уже недостаточно для удовлетворения растущей потребности в защите от баллистических ракет. Это факт, и мы должны на него реагировать. Те, кто защищает жизнь, нуждаются в большем количестве Patriot. Мы уже обсуждали с нашими американскими партнерами вопрос лицензий на производство Patriot, и я прошу вас поддержать наши усилия, чтобы это стало реальностью", – сказал Зеленский.

Президент также подчеркнул, что развитие собственных возможностей по производству систем противоракетной обороны не может откладываться на годы, поскольку вызовы безопасности требуют немедленного ответа. По его словам, первоочередной задачей остается защита жизни людей и усиление противовоздушной обороны Украины и всей Европы.

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Андрей Тимощенков

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