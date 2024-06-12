Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский в среду посетил Саудовскую Аравию. Об этом сообщают государственные СМИ Саудовской Аравии, а также AFP, передает УНН.

Зеленский приземлился в прибрежном городе Джидда на Красном море для необъявленной поездки, и его встретили официальные лица Саудовской Аравии.

Никаких подробностей о его маршруте пока не было известно.

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Как пишет AFP, Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер сырой нефти, тесно сотрудничает с Москвой по нефтяной политике и рекламирует свои связи как с vосквой, так и с Киевом после того, как hоссия вторглась в Украину в феврале 2022 года, позиционируя себя как возможного посредника в войне.

В последние недели Зеленский путешествовал по миру, чтобы собрать поддержку и посетить мирный саммит, который должен состояться в Швейцарии на выходных.

Он посетил не только традиционных союзников в Европейском Союзе, но и страны Ближнего Востока и Азии, которые имеют более тесные отношения с россией.

Ранее в этом месяце украинский лидер посетил Сингапур, Филиппины и Катар.