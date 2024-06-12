Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию: что известно
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский совершил необъявленный визит в Саудовскую Аравию, крупнейшего в мире экспортера сырой нефти, которая позиционирует себя как потенциальный посредник в российско-украинской войне.
Президент Украины Владимир Зеленский в среду посетил Саудовскую Аравию. Об этом сообщают государственные СМИ Саудовской Аравии, а также AFP, передает УНН.
Зеленский приземлился в прибрежном городе Джидда на Красном море для необъявленной поездки, и его встретили официальные лица Саудовской Аравии.
Никаких подробностей о его маршруте пока не было известно.
Добавим
Как пишет AFP, Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер сырой нефти, тесно сотрудничает с Москвой по нефтяной политике и рекламирует свои связи как с vосквой, так и с Киевом после того, как hоссия вторглась в Украину в феврале 2022 года, позиционируя себя как возможного посредника в войне.
В последние недели Зеленский путешествовал по миру, чтобы собрать поддержку и посетить мирный саммит, который должен состояться в Швейцарии на выходных.
Он посетил не только традиционных союзников в Европейском Союзе, но и страны Ближнего Востока и Азии, которые имеют более тесные отношения с россией.
Ранее в этом месяце украинский лидер посетил Сингапур, Филиппины и Катар.