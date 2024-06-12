Зеленський прибув до Саудівської Аравії: що відомо
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський здійснив неоголошений візит до Саудівської Аравії, найбільшого у світі експортера сирої нафти, яка позиціонує себе як потенційний посередник у російсько-українській війні.
Президент України Володимир Зеленський у середу відвідав Саудівську Аравію. Про це повідомляють державні ЗМІ Саудівської Аравії, а також AFP, передає УНН.
Зеленський приземлився в прибережному місті Джидда на Червоному морі для неоголошеної поїздки, і його зустріли офіційні особи Саудівської Аравії.
Жодних подробиць про його маршрут поки не було відомо.
Додамо
Як пише AFP, Саудівська Аравія, найбільший у світі експортер сирої нафти, тісно співпрацює з москвою щодо нафтової політики та рекламує свої зв’язки як з москвою, так і з Києвом після того, як росія вторглася в Україну в лютому 2022 року, позиціонуючи себе як можливого посередника у війні.
Останніми тижнями Зеленський подорожував світом, щоб зібрати підтримку та відвідати мирний саміт, який має відбутися у Швейцарії на вихідних.
Він відвідав не лише традиційних союзників у Європейському Союзі, а й країни Близького Сходу та Азії, які мають більш тісні стосунки з росією.
Раніше цього місяця український лідер відвідав Сінгапур, Філіппіни та Катар.