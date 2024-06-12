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Зеленський прибув до Саудівської Аравії: що відомо

Зеленський прибув до Саудівської Аравії: що відомо

Київ • УНН

 • 58606 перегляди

Президент України Володимир Зеленський здійснив неоголошений візит до Саудівської Аравії, найбільшого у світі експортера сирої нафти, яка позиціонує себе як потенційний посередник у російсько-українській війні.

Президент України Володимир Зеленський у середу відвідав Саудівську Аравію. Про це повідомляють державні ЗМІ Саудівської Аравії, а також AFP, передає УНН.

Зеленський приземлився в прибережному місті Джидда на Червоному морі для неоголошеної поїздки, і його зустріли офіційні особи Саудівської Аравії.

Жодних подробиць про його маршрут поки не було відомо.

Додамо

Як пише AFP, Саудівська Аравія, найбільший у світі експортер сирої нафти, тісно співпрацює з москвою щодо нафтової політики та рекламує свої зв’язки як з москвою, так і з Києвом після того, як росія вторглася в Україну в лютому 2022 року, позиціонуючи себе як можливого посередника у війні.

Останніми тижнями Зеленський подорожував світом, щоб зібрати підтримку та відвідати мирний саміт, який має відбутися у Швейцарії на вихідних.

Він відвідав не лише традиційних союзників у Європейському Союзі, а й країни Близького Сходу та Азії, які мають більш тісні стосунки з росією.

Раніше цього місяця український лідер відвідав Сінгапур, Філіппіни та Катар.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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