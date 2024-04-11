Зеленский прибыл в Литву: анонсировал подписание нового соглашения по безопасности

Президент Владимир Зеленский прибыл в Литву, где примет участие в саммите Триморья. Там глава государства проведет важные встречи и подпишет новое соглашение по безопасности, передает УНН.

"Прибыл в Литву для участия в саммите Триморья и для переговоров с главами государств-партнеров", - написал Зеленский в соцсетях.

По его словам, в Литве запланированы важные встречи и подписание нового двустороннего соглашения по безопасности.

"Главное сейчас - сделать все для укрепления нашей ПВО, обеспечения насущных потребностей Сил обороны Украины, а также консолидации международной поддержки, чтобы мы могли преодолеть российский террор", - указал глава государства.

Президент также подчеркнул, что российское зло - это угроза не только для Украины, но и для каждого народа, граничащего с Россией, и всех, кто ценит международное право.

Напомним

4 апреля ОП сообщал, что украинская и литовская стороны определили ключевые пункты и согласовали график работы над подготовкой двустороннего соглашения по безопасности.