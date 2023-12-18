Зеленский презентовал Говарду Баффету табличку в его честь на Аллее Смелости
Президент Украины Зеленский почтил Говарда Баффета мемориальной доской на Аллее мужества в Киеве за его поддержку и усилия по разминированию в Украине в условиях российской агрессии.
ВАКС разрешил спецрасследование по делу в отношении экс-директора "Укрспецэкспорта" Павла Букина и сына экс-чиновника СНБО Игоря Гладковского
ВАКС начал специальное досудебное расследование в отношении бывшего директора "Укрспецэкспорта" и сына экс-чиновника СНБО по факту нанесения ущерба на сумму почти 13 миллионов гривен.
Украина оштрафовала оператора PornHub на 5 543 долларов
Украина оштрафовала оператора PornHub на 5 543 долларов за уклонение от уплаты налогов, а компания OnlyFans уплатила почти 1 млн долларов налогов в Украину с начала 2023 года.
Хакеры взломали радиостанцию в оккупированном Крыму и включили россиянам песню о работе украинской разведки
Хакеры 1,5 часа транслировали песню украинской разведки на крымской радиостанции, что подтверждается видеозаписью, сделанной россиянином в оккупированном Крыму.
россияне на оккупированных территориях ищут украинцев, которые наносят патриотические лозунги на стены
Российские силовики провели рейды в оккупированных Луганске и Донецке, ища украинцев, которые распространяют патриотическую символику и лозунги. Оккупанты проверяли тех, кто покупает баллончики с краской, которую используют для написания лозунгов.
В Павлограде во время земляных работ произошел обвал грунта: погиб рабочий
Мужчина 1970 года рождения погиб, будучи похороненным под обвалом грунта во время земляных работ в Павлограде; его тело было найдено спасателями.
На фоне высоких потерь россияне перебрасывают на фронт войска из оккупированного Крыма - АТЕШ
Российские войска перебрасываются из Крыма к линии фронта, поскольку они несут значительные потери, сообщает украинское партизанское движение "Атеш". Сообщается о перемещении личного состава и уменьшении российской военной организации.
На Днепропетровщине прогремел взрыв: украинские военные "отминусовали" российскую ракету
Украинские силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету над Криворожским районом, на Днепропетровщине.
Украл более 36 млн грн: завершено следствие в отношении бывшего руководителя Харьковского авиазавода
Завершено досудебное расследование в отношении бывшего руководителя украинского авиационного завода, обвиняемого в растрате более 36 млн грн за неоказанные услуги. Обвиняемый, вероятно, скрывается в россии или на оккупированных украинских территориях.
Министры обороны США и Израиля провели встречу: обсудили действия ЦАХАЛа в секторе Газа
Министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Израиля Йоав Галант обсудили стратегии против Хамаса и региональные угрозы со стороны Ирана. Они сосредоточились на защите гражданского населения и противостоянии региональной агрессии.