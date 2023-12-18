Зеленский презентовал Говарду Баффету табличку в его честь на Аллее Смелости

В Киеве на Аллее смелости появилась табличка с именем американского миллиардера Говарда Баффета, который поддерживает Украину в ее борьбе с российской агрессией. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Аллея смелости. Имя Говарда Баффета среди имен лидеров, которые рядом с Украиной с первых дней полномасштабного вторжения России. - говорится в заметке главы государства.

Президент подчеркнул, что Американский предприниматель и филантроп Говард Баффет неоднократно приезжал в Украину, чтобы помогать нашим людям, нашей стране.

"Поддержка процесса разминирования нашей земли очень ценна. Спасибо за поддержку Украины", - подчеркнул президент.

Зеленский также обнародовал видео, где он показывает Говарду Баффету именную табличку на Аллее смелости.

Справочно

Аллею смелости заложили возле здания Верховной Рады в Киеве к 31-й годовщине независимости Украины. На этой аллее будут указаны имена политических лидеров и представителей стран-партнеров, которые оказывают Украине поддержку с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации.

Напомним,

На Аллее смелости в Киеве установили табличку с именем шеф-повара и основателя благотворительной организации World Central Kitchen Хосе Андреса, который помогает Украине с начала полномасштабного вторжения россии.