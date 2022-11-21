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На Алеї сміливості в Києві з'явилося ім'я шеф-кухаря Хосе Андреса

На Алеї сміливості в Києві з'явилося ім'я шеф-кухаря Хосе Андреса

Київ • УНН

 • 382450 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. На Алеї сміливості в Києві встановили табличку з ім'ям шеф-кухаря та засновника благодійної організації World Central Kitchen Хосе Андреса, який допомагає Україні з початку повномасштабного вторгнення росії. Про це у Facebook повідомив президент Володимир Зеленський, передає УНН.

Цитата

"На Алеї сміливості з'явилася табличка засновнику благодійної організації World Central Kitchen. Хосе Андрес був поряд із Україною з перших днів повномасштабного вторгнення. І досі продовжує допомагати українцям. Дякую за підтримку нашої країни та наших людей!" – написав Зеленський.

Нагадаємо

Також на Алеї сміливості є ім'я президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, президента Польщі Анджея Дуди та колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона.

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