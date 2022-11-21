На Аллее смелости в Киеве появилось имя шеф-повара Хосе Андреса

Цитата

"На Аллее смелости появилась табличка основателю благотворительной организации World Central Kitchen. Хосе Андрес был рядом с Украиной с первых дней полномасштабного вторжения. До сих пор продолжает помогать украинцам. Спасибо за поддержку нашей страны и наших людей!" – написал Зеленский.

Напомним

Также на Аллее смелости есть имя президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, президента Польши Анджея Дуды и бывшего премьера министра Великобритании Бориса Джонсона.