На Аллее смелости в Киеве появилось имя шеф-повара Хосе Андреса
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. На Аллее смелости в Киеве установили табличку с именем шеф-повара и основателя благотворительной организации World Central Kitchen Хосе Андреса, который помогает Украине с начала полномасштабного вторжения россии. Об этом в Facebook сообщил президент Владимир Зеленский, передает УНН.
Цитата
"На Аллее смелости появилась табличка основателю благотворительной организации World Central Kitchen. Хосе Андрес был рядом с Украиной с первых дней полномасштабного вторжения. До сих пор продолжает помогать украинцам. Спасибо за поддержку нашей страны и наших людей!" – написал Зеленский.
Напомним
Также на Аллее смелости есть имя президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, президента Польши Анджея Дуды и бывшего премьера министра Великобритании Бориса Джонсона.