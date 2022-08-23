Для друзів України: Зеленський і Дуда відкрили в Києві Алею сміливості
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда відкрили в Києві Алею сміливості, на якій відзначатимуть справжніх друзів нашої держави. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт ОП.
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"Президент України Володимир Зеленський і президент Республіки Польща Анджей Дуда взяли участь у відкритті Алеї сміливості на площі Конституції в Києві", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Алею закладено до 31-ї річниці незалежності України. Як зазначили, місце обрано невипадково. Саме на площі Конституції навпроти Верховної Ради народилася сучасна незалежна Україна.
Зеленський наголосив, що на цій Алеї викарбовуватимуть імена політичних лідерів та інших представників країн-партнерів, які надають Україні важливу підтримку з початку повномасштабного вторгнення росії.
Першим іноземним лідером на Алеї сміливості став президент Польщі Анджей Дуда.
"Сьогодні я хочу в присутності президента Польщі Анджея Дуди відкрити Алею сміливості. Його ім’я завжди буде на цій Алеї. Це символ хоробрості, символ дружби, підтримки України тоді, коли вона справді потрібна", – зазначив Зеленський.
Нагадаємо
Анджей Дуда відіграв особливо важливу роль у зміцненні обороноздатності України в перші дні повномасштабного вторгнення росії. Він прибув до України, назвав дії рф безпрецедентним порушенням міжнародного права та наголосив, що цим вона виключає себе з міжнародної спільноти.
Саме Польща однією з перших країн ЄС стала новою домівкою для мільйонів вимушених переселенців з України. Польський уряд і Сейм максимально спростили процедури перетину кордону для українців.
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