Для друзей Украины: Зеленский и Дуда открыли в Киеве Аллею смелости

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"Президент Украины Владимир Зеленский и президент Республики Польша Анджей Дуда приняли участие в открытии Аллеи смелости на площади Конституции в Киеве", – говорится в сообщении.

Детали

Аллея заложена к 31-й годовщине независимости Украины. Как отметили, место выбрано не случайно. Именно на площади Конституции против Верховной Рады родилась современная независимая Украина.

Зеленский подчеркнул, что на этой Аллее будут чеканить имена политических лидеров и других представителей стран-партнеров, которые оказывают Украине важную поддержку с начала полномасштабного вторжения россии.

Первым иностранным лидером на Аллее смелости стал президент Польши Анджей Дуда.

"Сегодня я хочу в присутствии президента Польши Анджея Дуды открыть Аллею смелости. Его имя всегда будет на этой Аллее. Это символ храбрости, символ дружбы, поддержки Украины тогда, когда она действительно нужна", – отметил Зеленский.

Напомним

Анджей Дуда сыграл особенно важную роль в укреплении обороноспособности Украины в первые дни полномасштабного вторжения россии. Он прибыл в Украину, назвал действия рф беспрецедентным нарушением международного права и подчеркнул, что этим она исключает себя из международного сообщества.

Именно Польша одной из первых стран ЕС стала новым домом для миллионов вынужденных переселенцев из Украины. Польское правительство и Сейм максимально упростили процедуры пересечения границы для украинцев.

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