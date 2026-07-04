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Зеленский подтвердил поражение нефтяной инфраструктуры под петербургом и по кронштадту

Киев • УНН

 • 854 просмотра

Президент Зеленский подтвердил поражение портовой нефтяной инфраструктуры вблизи Санкт-Петербурга и попадание по Кронштадту. Расстояние от границы Украины составляет более 850 километров.

Зеленский подтвердил поражение нефтяной инфраструктуры под петербургом и по кронштадту

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение портовой нефтяной инфраструктуры вблизи Санкт-Петербурга в рф, а также по Кронштадту, пишет УНН.

Этой ночью наши украинские дальнобойные санкции против россии за эту войну сработали вблизи Петербурга. Силы обороны Украины поразили портовую нефтяную инфраструктуру, которая зарабатывает деньги для российской войны, также были попадания по Кронштадту – важная военная цель. Расстояние от государственной границы Украины – более 850 километров

- написал Зеленский.

Президент выразил благодарность "всем, кто обеспечивает Украине точность и выполняет наш план дальнобойных санкций". "Слава Украине!" - указал Глава государства.

Напомним

Утром 4 июля украинские ударные беспилотники атаковали в Санкт-Петербурге "Петербургский нефтяной терминал", который расположен в непосредственной близости от Большого порта города и используется для перевалки нефти и нефтепродуктов между железнодорожным, трубопроводным и морским транспортом.

Власти Ленинградской области сообщают о том, что было сбито 67 беспилотников. В то же время в сети появляются кадры пролета над Петербургом дрона FP-1.

Дроны Fire Point поразили корабли и нефтяной терминал в российском санкт-петербурге — Штилерман03.06.26, 12:33 • 5409 просмотров

Юлия Шрамко

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