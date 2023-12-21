Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ограничении ставки по микрокредитам, передает УНН.

"Президент подписал законопроект №9422 об ограничении ставок микрокредиторов. Законопроект предлагает постепенно снизить и ограничить максимальную ставку на уровне 1% в день", - сообщил в Telegram нардеп Ярослав Железняк.

Добавим, в карточке законопроекта на официальном сайте ВР также указано, что документ "возвращен с подписью от Президента Украины".

Ранее

Как сообщал УНН, в ноябре Верховная Рада приняла в целом законопроект №9422 об ограничении процентных ставок микрокредиторов. Законопроект предлагает постепенно снизить и ограничить максимальную ставку на уровне 1% в день.