Зеленский подписал закон о таможенном оформлении биометана

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
  •  100606 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
  •  103019 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
13 мая 2024, 12:24  •  131236 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  135003 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  129144 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  174566 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  210103 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  214941 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  206014 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159898 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

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Публикации

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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  268638 просмотра
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10 мая 2024, 07:39  •  312942 просмотра
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10 мая 2024, 06:49  •  313719 просмотра
Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

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9 мая 2024, 10:03  •  331030 просмотра

Зеленский подписал закон о таможенном оформлении биометана

Украина приняла закон, регулирующий таможенное оформление экспорта биометана, способствуя развитию этого сектора возобновляемой энергетики, выполнению обязательств по декарбонизации, увеличению экспортного потенциала и привлечению инвестиций.

Экономика •   •  4138 просмотра
Зеленский подписал закон о таможенном оформлении биометана

Взрывы в Харькове: оккупанты ударили по району жилой застройки

Российская армия нанесла удары по жилым кварталам Харькова. О разрушениях и пострадавших информация уточняется.

Война •   •  4323 просмотра
Взрывы в Харькове: оккупанты ударили по району жилой застройки

Макрон подтвердил Зеленскому участие в Саммите мира, обсудили ситуацию на Харьковском направлении

Зеленский и Макрон обсудили оборонные потребности Украины, военную помощь Франции и скоординировали позиции относительно будущего Саммита мира в Швейцарии, где Макрон подтвердил свое участие.

Война •   •  4743 просмотра
Макрон подтвердил Зеленскому участие в Саммите мира, обсудили ситуацию на Харьковском направлении

План Украины: выполнены первые пять индикаторов по управлению госфинансами и борьбе с коррупцией - Минфин

Киев выполнил первые пять индикаторов Плана Украины с реформами в сфере управления государственными финансами, борьбы с коррупцией и бизнес-среды за первый квартал 2024 года, что позволило привлечь 6 миллиардов евро переходного финансирования.

Экономика •   •  4055 просмотра
План Украины: выполнены первые пять индикаторов по управлению госфинансами и борьбе с коррупцией - Минфин

В Украине почти вдвое увеличилось количество животных больных бешенством по сравнению с прошлым годом

В первом квартале 2024 года количество населенных пунктов в Украине, где есть животные, инфицированные бешенством, почти удвоилось по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, достигнув 369 населенных пунктов.

Общество •   •  3269 просмотра
В Украине почти вдвое увеличилось количество животных больных бешенством по сравнению с прошлым годом

215 памятников-символов тоталитарного режима и российской имперской политики потеряли статус в этом году - Минкульт

В 2024 году 215 памятников, символизирующих коммунистический тоталитарный режим и российскую имперскую политику, потеряли статус памятников культурного наследия местного значения в Украине.

политика •   •  3408 просмотра
215 памятников-символов тоталитарного режима и российской имперской политики потеряли статус в этом году - Минкульт

В Харькове прогремел взрыв - СМИ

В Харькове слышали взрыв. В Воздушных силах предупредили о пусках управляемых авиационных бомб на Харьковщину.

Война •   •  4122 просмотра
В Харькове прогремел взрыв - СМИ

Укрзализныця запускает обновленный сайт для покупки билетов

Укрзализныця запустила обновленный сайт для покупки железнодорожных билетов с современным дизайном и расширенным функционалом, в частности верификацией учетной записи через "Дія. Підпис" и возможностью безналичной оплаты.

Экономика •   •  3869 просмотра
Укрзализныця запускает обновленный сайт для покупки билетов

При поддержке ВОЗ Украина перейдет на диагностику бешенства у животных с помощью ПЦР-тестов

До конца года Украина при поддержке ВОЗ введет ПЦР-диагностику бешенства у животных для быстрого диагностирования и своевременного лечения людей, которые контактировали с инфицированными животными.

Здоровье •   •  3677 просмотра
При поддержке ВОЗ Украина перейдет на диагностику бешенства у животных с помощью ПЦР-тестов

Блинкен и Кулеба пообедали вместе в пиццерии в центре Киева

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообедали в пиццерии, которой управляют ветераны украинской армии в центре Киева, во время необъявленного визита Блинкена, чтобы обсудить оборонное сотрудничество и подготовку к Мирному саммиту.

Общество •   •  4170 просмотра
Блинкен и Кулеба пообедали вместе в пиццерии в центре Киева