Зеленский подписал закон о таможенном оформлении биометана

Во вторник, 14 мая, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о №3613-IX (законопроект №9456) о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно таможенного оформления биометана. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ВР.

Детали

Закон регулирует процедуру таможенного оформления экспорта биометана из Украины, что должно способствовать развитию производства этого вида топлива и расширить экспортные возможности Украины.

Таможенное оформление биометана, в соответствии с Законом, будет осуществляться на основании сведений об объемах биогаза или других видов газа из альтернативных источников, который при перемещении газотранспортной системой по своим физико-химическим характеристикам может быть замещен соответствующим объемом природного газа или их смесью, по каждому пункту приема-передачи газа отдельно.

Предполагается, что закон будет способствовать:

развития новой сферы производства энергии;

выполнению международных обязательств по декарбонизации;



выполнению требований СВАМ при экспорте продукции в ЕС;



увеличению экспортного потенциала Украины;



привлечению международных инвестиций в развитие энергетической сферы и восстановлению регионов Украины с привлечением использования новых технологий и т.д.



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Кроме того, этим законом решен вопрос поднятия порога стоимости товаров, которые пересылаются ФЛП и предприятиями за пределы Украины в международных почтовых или экспресс-отправлениях, без письменного декларирования.

До внесенных изменений обязанность для представления письменной таможенной декларации бизнесом существовала для товаров стоимостью более 150 евро. Теперь такой порог увеличен до 1000 евро - объяснили в ВР.

Напомним,

В прошлом месяце, 20 апреля, Верховная Рада приняла законопроект о таможенном оформлении биометана (№9456), направленный на решение вопроса его экспорта.