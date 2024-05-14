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Зеленський підписав закон щодо митного оформлення біометану

Зеленський підписав закон щодо митного оформлення біометану

Київ • УНН

 • 18216 перегляди

Україна прийняла закон, що регулює митне оформлення експорту біометану, сприяючи розвитку цього сектору відновлюваної енергетики, виконанню зобов'язань з декарбонізації, збільшенню експортного потенціалу та залученню інвестицій.

У вівторок, 14 травня, Президент України Володимир Зеленський підписав закон про №3613-IX (законопроєкт №9456) про внесення змін до Митного кодексу України щодо митного оформлення біометану. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу ВР. 

Деталі 

Закон урегульовує процедуру митного оформлення експорту біометану з України, що має посприяти розвитку виробництва цього виду палива та розширити експортні можливості України.

Митне оформлення біометану, відповідно до Закону, здійснюватиметься на підставі відомостей щодо обсягів біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел, який під час переміщення газотранспортною системою за своїми фізико-хімічними характеристиками може бути заміщений відповідним обсягом природного газу або їх сумішшю, за кожним пунктом приймання-передачі газу окремо.

Передбачається, що закон сприятиме:

  • розвитку нової сфери виробництва енергії;
  • виконанню міжнародних зобов’язань щодо декарбонізації;
  • виконанню вимог СВАМ при експорті продукції до ЄС;
  • збільшенню експортного потенціалу України;
  • залученню міжнародних інвестицій у розвиток енергетичної сфери та відновленню регіонів України із залученням використання нових технологій тощо.

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Окрім того, цим законом розвʼязано питання підняття порогу вартості товарів, які пересилаються ФОП та підприємствами за межі України в міжнародних поштових або експрес-відправленнях, без письмового декларування.

До внесених змін обов’язок для подання письмової митної декларації бізнесом існував для товарів вартістю понад 150 євро. Тепер такий поріг збільшено до 1000 євро

- пояснили у ВР. 

Нагадаємо

Минулого місяця, 20 квітня, Верховна Рада ухвалила законопроєкт про митне оформлення біометану (№9456), що спрямований на розв'язання питання його експорту.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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