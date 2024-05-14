Зеленський підписав закон щодо митного оформлення біометану
Київ • УНН
Україна прийняла закон, що регулює митне оформлення експорту біометану, сприяючи розвитку цього сектору відновлюваної енергетики, виконанню зобов'язань з декарбонізації, збільшенню експортного потенціалу та залученню інвестицій.
У вівторок, 14 травня, Президент України Володимир Зеленський підписав закон про №3613-IX (законопроєкт №9456) про внесення змін до Митного кодексу України щодо митного оформлення біометану. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу ВР.
Деталі
Закон урегульовує процедуру митного оформлення експорту біометану з України, що має посприяти розвитку виробництва цього виду палива та розширити експортні можливості України.
Митне оформлення біометану, відповідно до Закону, здійснюватиметься на підставі відомостей щодо обсягів біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел, який під час переміщення газотранспортною системою за своїми фізико-хімічними характеристиками може бути заміщений відповідним обсягом природного газу або їх сумішшю, за кожним пунктом приймання-передачі газу окремо.
Передбачається, що закон сприятиме:
- розвитку нової сфери виробництва енергії;
- виконанню міжнародних зобов’язань щодо декарбонізації;
- виконанню вимог СВАМ при експорті продукції до ЄС;
- збільшенню експортного потенціалу України;
- залученню міжнародних інвестицій у розвиток енергетичної сфери та відновленню регіонів України із залученням використання нових технологій тощо.
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Окрім того, цим законом розвʼязано питання підняття порогу вартості товарів, які пересилаються ФОП та підприємствами за межі України в міжнародних поштових або експрес-відправленнях, без письмового декларування.
До внесених змін обов’язок для подання письмової митної декларації бізнесом існував для товарів вартістю понад 150 євро. Тепер такий поріг збільшено до 1000 євро
Нагадаємо
Минулого місяця, 20 квітня, Верховна Рада ухвалила законопроєкт про митне оформлення біометану (№9456), що спрямований на розв'язання питання його експорту.