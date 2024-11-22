Зеленский отреагировал на отмену заседания Рады: когда нет воздушной тревоги - все должны работать

Президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении прокомментировал отмену сегодняшнего заседания парламента из-за возможной угрозы обстрела правительственного квартала. Глава государства заявил, что когда не раздается воздушная тревога - все должны работать одинаково, сообщает УНН.

Если раздается сигнал воздушной тревоги, надо реагировать, беречь себя и идти в укрытие. Какой бы ни была российская ракетная угроза, ее нельзя игнорировать. Но когда нет воздушной тревоги, государство, производства, посольства - все должны работать одинаково. И воспринимать информацию, в частности, от разведок именно как информацию, а не разрешение на выходной. Это касается всех - от Верховной Рады Украины и других структур и ветвей власти до органов управления в областях и громадах. Сирена звучит - идем в укрытие. Когда нет сирены - работаем и служим. В войне иначе не бывает