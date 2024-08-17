Зеленский обсудил с Советом церквей законопроект о запрете УПЦ МП: детали

Президент Владимир Зеленский провел видеоконференцию с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО). Глава государства выразил благодарность участникам за постоянную поддержку Украины и ее граждан, которые ежедневно страдают от российских атак, пишет УНН.

"Во время такой жестокой российской войны против Украины быть с Украиной и быть в Украине означает защищать все то хорошее, гуманное, что есть в человеческой природе", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент также отметил важную роль церквей и религиозных организаций в донесении правды о войне. Мир должен слышать правдивый голос религиозных лидеров и сообществ, чтобы понимать, сколько церквей и молитвенных домов было уничтожено из-за обстрелов агрессора, и как много жизней разрушили российские военные структуры.

Зеленский также отметил, что россия использует церковь для подавления независимости других государств и ограничения свобод их граждан.

"Поэтому гарантировать украинскую духовную независимость - это наша общая обязанность", - убежден он.

Президент отметил, что поддержка законодательной инициативы, направленной на укрепление духовной независимости Украины, является крайне важной. Члены Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций выразили поддержку курса Президента на духовную независимость, защиту конституционного строя, общественной безопасности, прав человека и основных свобод от злоупотреблений со стороны государства-агрессора.

ВСЦиРО подчеркнул, что ни одна организация, религиозная или светская, которая имеет центр в стране, осуществившей военную агрессию против Украины, не должна функционировать в нашем государстве. По этой причине совет поддерживает правительственный законопроект, внесенный по инициативе Президента, о невозможности деятельности таких организаций в Украине.

Члены совета также заявили, что главной угрозой для религиозной свободы в Украине является российская агрессия, которая привела к гибели священнослужителей и разрушению сотен храмов и молитвенных домов.

Напомним

Как сообщал УНН, на следующей неделе Верховная Рада собирается рассмотреть во втором чтении законопроект о запрете религиозных организаций, которые связаны со страной-агрессором.