Зеленский обсудил с Макроном шаги для активизации дипломатии и подготовку к формату G7

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого стороны обсудили координацию дальнейших действий по завершению войны и подготовку к предстоящим международным мероприятиям. Об этом глава государства сообщил в ночь на 9 июня, пишет УНН.

Детали

По словам Зеленского, во время разговора они вернулись к вопросам, которые обсуждали накануне в Лондоне, а также согласовали дальнейшие шаги. Особое внимание президенты уделили результатам контактов с представителями президента США.

Говорил с Президентом Франции – очень содержательно. Еще раз обсудили основные пункты нашего разговора накануне в Лондоне и скоординировали следующие шаги. Обсудили и детали разговора с представителями Президента Соединенных Штатов – сообщил Зеленский.

Президент подчеркнул необходимость максимально использовать дипломатические возможности для достижения мира и сообщил о подготовке к формату G7.

Все имеющиеся перспективы должны использовать, чтобы активизировать дипломатию и приблизить окончание войны россии против Украины. Готовимся к формату G7 во Франции, и важно, чтобы были сильные результаты – заявил глава государства.

Зеленский посетит Эстонию и примет участие в саммите стран Северной и Балтийской Европы