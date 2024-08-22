Зеленский образовал военную администрацию в одной из пограничных громад в Сумской области
Киев • УНН
Президент Украины подписал указ о создании Великописаревской поселковой военной администрации в Ахтырском районе Сумской области. Указ вступает в силу со дня опубликования.
Президент Украины Владимир Зеленский образовал Великописаревскую поселковую военную администрацию в Ахтырском районе Сумской области. Соответствующий президентский указ №510/2024 от 21 августа обнародован на сайте Президента, пишет УНН.
Детали
"Образовать Великописаревскую поселковую военную администрацию Ахтырского района Сумской области", - говорится в тексте указа.
Генеральному штабу ВСУ, Сумской ОГА поручено осуществить мероприятия, связанные с образованием военной администрации.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Добавим
Великописаревская поселковая громада лежит в приграничье с рф, напротив грайворонского района белгородской области россии.