Зеленский о разговоре с Орбаном: попросил назвать хоть одну причину блокирования членства в ЕС
Киев • УНН
Зеленский прямо попросил премьер-министра Венгрии Орбана назвать единственную причину блокирования заявки Украины на членство в ЕС
Президент Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном попросил его назвать хотя бы одну причину для блокирования членства Украины в ЕС. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с участниками саммита стран Северной Европы, передает корреспондент УНН.
"Я не могу сказать, что это была особая встреча, или намеренно спланированная. У нас был диалог - это правда. Я думаю, что нам нужно организовать очень конструктивную встречу между нашими государствами, потому что мы имеем общие границы, мы соседи, и нам нужно разговаривать. Одна из очень важных тем, которую я поднимал с ним, касалась именно того, что нам нужно разговаривать, решать проблемы, но я действительно не вижу глобальной проблемы в этом вопросе. Именно поэтому нам просто нужно встретиться. Я показывал ему свое положительное отношение к такой идее", - рассказал Зеленский.
Зеленский отметил, что во время встречи с Орбаном он был очень прямой и заявил ему, что он не имеет никакой причины блокировать украинское членство в ЕС
Второе, я думаю, что я был прав, и очень прямо дал ему информацию - он не имеет никакой причины блокировать украинское членство в ЕС. Я попросил его назвать хотя бы одну причину, не три, не пять, не десять. Дай мне одну причину, и я жду ответа
Дополнение
Ранее Зеленский сообщал, что говорил "максимально откровенно" с премьером Венгрии Виктором Орбаном во время церемонии инаугурации новоизбранного президента Аргентины.
8 декабря сообщалось, что во время визита в Париж глава венгерского правительства Виктор Орбан в очередной раз заявил о коррумпированности Украины и выступил против начала переговоров о ее вступлении в ЕС.
12 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в Европейском Союзе нет ни одной страны, которая не хочет видеть Украину в составе ЕС. Есть только Венгрия, которая хочет более медленный процесс вступления и более тщательно изучать последствия вступления Украины.
Кулеба 11 декабря провел встречу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.
Зеленский о разговоре с Орбаном: попросил назвать хоть одну причину блокирования членства в ЕС
Зеленский прямо попросил премьер-министра Венгрии Орбана назвать единственную причину блокирования заявки Украины на членство в ЕС.
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