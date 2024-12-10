Зеленский о ракетном ударе по Запорожью: все запросы по ПВО переданы партнерам, вопрос только в политических решениях

Президент Владимир Зеленский, комментируя жестокий ракетный удар рф по Запорожью, заявил, что Украина передала все запросы по ПВО партнерам. Вопрос только в политических решениях, которые могут спасти тысячи жизней, передает УНН.

"Сейчас в Запорожье продолжается спасательная операция после жестокого ракетного удара россии. В настоящее время известно о трех погибших людях. Мои соболезнования семьям и близким. По меньшей мере 14 человек ранены. Всем оказывается необходимая помощь. Разрушено офисное здание, поврежден медицинский центр, обычная городская застройка. Под завалами могут быть люди. Делается максимум для спасения, все службы привлечены", - написал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что каждый такой удар доказывает, что необходимо увеличивать возможности украинской ПВО.

"В мире достаточно систем, чтобы сделать это. Мы передали все запросы по ПВО партнерам: и по "петриотам", и по другим системам, которые могут быть эффективными для защиты жизни. Вопрос только в политических решениях. И это решение американской администрации, решение лидеров в Европе, решение других партнеров в мире. Решения, которые могут спасти тысячи жизней и лишить смысла российский террор", - заявил Зеленский.

Дополнение

Из-за удара рф по Запорожью количество пострадавших возросло до 16.

Ранее сообщалось, что в результате российского ракетного удара по частной клинике в Запорожье погибли три человека.

Напомним

3 декабря министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал страны НАТО предоставить дополнительно 20 систем противовоздушной обороны для защиты энергетической инфраструктуры зимой.

6 декабря в МИД Украины заявили, что по итогам переговоров министров в штаб-квартире НАТО удалось идентифицировать ряд систем ПВО, которые можно передать Украине в короткий срок.