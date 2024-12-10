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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский о ракетном ударе по Запорожью: все запросы по ПВО переданы партнерам, вопрос только в политических решениях

Зеленский о ракетном ударе по Запорожью: все запросы по ПВО переданы партнерам, вопрос только в политических решениях

Киев  •  УНН

 • 4419 просмотра

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В результате ракетного удара рф по Запорожью погибли 3 человека, 16 ранены. Президент Зеленский заявил, что Украина передала партнерам все запросы по системам ПВО, ожидая политических решений.

Президент Владимир Зеленский, комментируя жестокий ракетный удар рф по Запорожью, заявил, что Украина передала все запросы по ПВО партнерам. Вопрос только в политических решениях, которые могут спасти тысячи жизней, передает УНН.

"Сейчас в Запорожье продолжается спасательная операция после жестокого ракетного удара россии. В настоящее время известно о трех погибших людях. Мои соболезнования семьям и близким. По меньшей мере 14 человек ранены. Всем оказывается необходимая помощь. Разрушено офисное здание, поврежден медицинский центр, обычная городская застройка. Под завалами могут быть люди. Делается максимум для спасения, все службы привлечены", - написал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что каждый такой удар доказывает, что необходимо увеличивать возможности украинской ПВО.

"В мире достаточно систем, чтобы сделать это. Мы передали все запросы по ПВО партнерам: и по "петриотам", и по другим системам, которые могут быть эффективными для защиты жизни. Вопрос только в политических решениях. И это решение американской администрации, решение лидеров в Европе, решение других партнеров в мире. Решения, которые могут спасти тысячи жизней и лишить смысла российский террор", - заявил Зеленский.

Дополнение

Из-за удара рф по Запорожью количество пострадавших возросло до 16.

Ранее сообщалось, что в результате российского ракетного удара по частной клинике в Запорожье погибли три человека.  

Напомним

3 декабря министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал страны НАТО предоставить дополнительно 20 систем противовоздушной обороны для защиты энергетической инфраструктуры зимой. 

6 декабря в МИД Украины заявили, что по итогам переговоров министров в штаб-квартире НАТО удалось идентифицировать ряд систем ПВО, которые можно передать Украине в короткий срок.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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