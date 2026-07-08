Зеленский назвал усиление ПВО главным приоритетом на встрече с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главной темой его встречи с президентом США Дональдом Трампом станет усиление украинской противовоздушной обороны. Об этом он сказал во время разговора с Трампом, передает УНН.

Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты за поддержку Украины и отдельно отметил приглашение на саммит.

Спасибо, господин Президент, за эту встречу. Мы, как всегда, очень благодарны за вашу поддержку, поддержку Америки, двухпартийную поддержку. Также спасибо за приглашение на этот саммит. Думаю, нам действительно есть о чем поговорить, и вопрос противовоздушной обороны является нашим приоритетом – сказал Зеленский.

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