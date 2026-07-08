Зеленский назвал усиление ПВО главным приоритетом на встрече с Трампом

$44.510.0550.880.01
ukenru
Эксклюзив
15:03 • 2484 просмотра
"В июле-августе все может решиться" - российский экономист о кампании ударов по НПЗ
13:24 • 8686 просмотра
Трамп намекнул, что Европа и Украина могут получить лицензии на производство ракет Patriot
13:12 • 13045 просмотра
НАТО обещает предоставить Украине 140 млрд евро военной помощи
10:59 • 18286 просмотра
Воздушные силы сообщили, что уничтожили еще один вражеский самолет
10:02 • 26574 просмотра
Цены на нефть подскочили на 5% после заявления Трампа о "завершении" сделки с Ираном
8 июля, 09:27 • 37579 просмотра
"Прекращение огня завершено" - Трамп назвал переговоры с Ираном "пустой тратой времени"
8 июля, 08:53 • 35883 просмотра
В Одессе мужчину, закрывшегося в парикмахерской с людьми, доставили в полицейское отделение, оружия не обнаружено - полиция
8 июля, 07:24 • 31369 просмотра
Петер Мадяр назвал Украину жертвой агрессии рф, но отказался от военной поддержки
8 июля, 05:29 • 30013 просмотра
Ракетная атака рф на Киев унесла жизнь человека, двое раненыхPhoto
Эксклюзив
7 июля, 16:40 • 39418 просмотра
Запуск 5G в Украине: когда ждать, и чем сеть отличается от предыдущих версий Photo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+19°
1м/с
89%
741мм
Популярные новости
Вражеским ударом по Киеву повреждено 42 трамвайных вагона, есть изменения в движенииVideo8 июля, 06:00 • 45066 просмотра
Саммит НАТО должен был быть сосредоточен на расходах на оборону, удары Трампа по Ирану изменили это - AP8 июля, 06:25 • 14238 просмотра
Ночная атака рф на Киев затронула склады с продуктами и не только - показаны последствияPhoto8 июля, 07:53 • 25834 просмотра
Эрдоган поддержал мирную инициативу Трампа по Украине и заявил о военной поддержке10:12 • 38205 просмотра
Почему возникает боль в суставах и когда стоит бить тревогу14:14 • 7852 просмотра
публикации
Куда поехать на выходные в Кривом РогеPhoto15:37 • 520 просмотра
Почему возникает боль в суставах и когда стоит бить тревогу14:14 • 8004 просмотра
Как получить землю от государства в Украине во время войны Photo7 июля, 16:58 • 66096 просмотра
Произошла ментальная революция: как новый способ ведения войны меняет подходы к разработке и закупкам вооружения7 июля, 12:00 • 101640 просмотра
Кто будет летать после войны? Уголовные дела против авиакомпаний ставят под угрозу восстановление гражданской авиации7 июля, 07:52 • 121317 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Пит Хегсетх
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Крым
Израиль
Реклама
УНН Lite
Зендея призналась, что сбилась с репликой в первый день съемок "Одиссеи" Нолана7 июля, 10:09 • 92861 просмотра
Dior создал свадебные образы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, опередив ChanelPhoto6 июля, 22:59 • 85110 просмотра
Между Букингемским дворцом и командой принца Гарри возник спор по поводу его остановки во дворце6 июля, 14:04 • 80895 просмотра
Принцесса Уэльская поделилась семейными фото после изнурительного горного испытанияPhoto6 июля, 00:01 • 121420 просмотра
У Трампа попытались потролить Тейлор Свифт на фоне её свадьбы - СМИPhoto4 июля, 11:11 • 129308 просмотра
Актуальное
Техника
Старлинк
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Золото
FIFA (серия видеоигр)

Зеленский назвал усиление ПВО главным приоритетом на встрече с Трампом

Киев • УНН

 • 852 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом приоритетом будет усиление украинской противовоздушной обороны. Он поблагодарил за поддержку США и приглашение на саммит.

Зеленский назвал усиление ПВО главным приоритетом на встрече с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главной темой его встречи с президентом США Дональдом Трампом станет усиление украинской противовоздушной обороны. Об этом он сказал во время разговора с Трампом, передает УНН.

Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты за поддержку Украины и отдельно отметил приглашение на саммит.

Спасибо, господин Президент, за эту встречу. Мы, как всегда, очень благодарны за вашу поддержку, поддержку Америки, двухпартийную поддержку. Также спасибо за приглашение на этот саммит. Думаю, нам действительно есть о чем поговорить, и вопрос противовоздушной обороны является нашим приоритетом 

– сказал Зеленский.

НАТО обещает предоставить Украине 140 млрд евро военной помощи08.07.26, 16:12 • 13043 просмотра

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости Мира