Зеленский назвал главные приоритеты правительства перед зимой

Владимир Зеленский заявил, что Украина должна готовиться к прохождению зимнего периода. По его словам, именно энергетика, логистика и работа зернового коридора стали одними из главных факторов при принятии кадровых решений в правительстве. Об этом президент Украины сообщил во время пресс-конференции, передает УНН.

Президент подчеркнул, что страна должна заблаговременно готовиться к зимнему периоду.

Президент также назвал отдельным вызовом ситуацию с сельским хозяйством и логистикой. По его словам, украинская власть понимала риски для зернового коридора еще несколько месяцев назад.

Отдельный вызов - сельское хозяйство. Мы это понимали уже пару месяцев назад, что они будут делать. Они будут делать все, чтобы блокировать нам зерновой коридор. Вы знаете, что вчера премьер-министр уже заявил. Вчера ни одно судно не смогло зайти в порт. То есть они били по всем судам. Они будут это увеличивать. Понимая это, мы видели планы россиян пару месяцев назад. И поэтому приняли решение, что отдельный человек должен заниматься именно этим направлением. Поэтому логистика, наше зерно, сельское хозяйство, энергетика - все это очень важные вещи