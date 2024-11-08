Зеленский назначил глав Закарпатской и Волынской ОВА
Киев • УНН
Президент Украины подписал указы о назначении новых руководителей Волынской и Закарпатской ОВА. Билецкий возглавил Закарпатскую ОВА, а Рудницкий - Волынскую.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил глав двух ОВА - Волынской и Закарпатской, подписав соответствующие указы, передает УНН.
"Назначить Билецкого Мирослава Золтановича председателем Закарпатской областной государственной администрации", - говорится в указе №756/2024.
"Назначить Рудницкого Ивана Львовича председателем Волынской областной государственной администрации", - говорится в указе №755/2024.
Кабмин согласовал кадровые изменения в двух ОГА и уволил еще одного заместителя Умерова8 ноября 2024, 14:27 • 13646 просмотров
Ранее
Правительство уволило еще одного заместителя министра обороны и главу Госгеонедр, назначив временного руководителя службы. Также согласованы изменения руководителей Волынской и Закарпатской ОВА.