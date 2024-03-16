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Зеленский назначил Гайдая главой Мукачевской РГА

Зеленский назначил Гайдая главой Мукачевской РГА

Киев  •  УНН

16 марта 2024, 07:21  •  4934 просмотра

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Президент Зеленский назначил бывшего луганского чиновника Сергея Гайдая главой Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего начальника Луганской ОВА Сергея Гайдая главой Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области. Об этом говорится в распоряжении Президента №30/2024-рп от 15 марта, пишет УНН.

Детали

"Назначить Гайдая Сергея Владимировича главой Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области", - сказано в тексте документа.

При этом Глава государства уволил еще одним распоряжением предыдущего главу этой РГА.

Ранее

Как сообщал УНН, 14 марта 2023 года Кабмин согласовал увольнение главы Луганской ОГА Сергея Гайдая. На следующий день, 15 марта, Президент Украины Владимир Зеленский уволил его и глав еще двух ОГА.

16 марта Гайдай подтвердил, что может получить должность посла в Казахстане. Позже стало известно, что в Казахстане не согласовали назначение Гайдая послом.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политика
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