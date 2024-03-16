Зеленский назначил Гайдая главой Мукачевской РГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего начальника Луганской ОВА Сергея Гайдая главой Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области. Об этом говорится в распоряжении Президента №30/2024-рп от 15 марта, пишет УНН.

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"Назначить Гайдая Сергея Владимировича главой Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области", - сказано в тексте документа.

При этом Глава государства уволил еще одним распоряжением предыдущего главу этой РГА.

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Как сообщал УНН, 14 марта 2023 года Кабмин согласовал увольнение главы Луганской ОГА Сергея Гайдая. На следующий день, 15 марта, Президент Украины Владимир Зеленский уволил его и глав еще двух ОГА.

16 марта Гайдай подтвердил, что может получить должность посла в Казахстане. Позже стало известно, что в Казахстане не согласовали назначение Гайдая послом.