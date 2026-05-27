Зеленский направил более 600 писем Трампу и Конгрессу — посол
Киев • УНН
Зеленский направил более 600 писем Трампу и Конгрессу США о реальности войны. Украина просит срочно усилить ПВО и предоставить антибаллистические средства.
Президент Украины Владимир Зеленский написал более 600 писем — президенту США Дональду Трампу и членам Палаты представителей и Сената Конгресса. Об этом заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина, передает УНН.
Президент Зеленский подписал письмо лично президенту Трампу и каждому члену Палаты представителей и каждому американскому сенатору. То есть, это более 600 обращений. Президент Украины этим обращением также показывает, что война реальна, разрушения реальны
Посол добавила, что сейчас Украина обращается к США прежде всего с просьбой усилить противовоздушную оборону и предоставить дополнительные антибаллистические средства. Также в ближайшее время планируются срочные встречи с членами украинского кокуса в Конгрессе США.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что подготовил специальное письмо Президенту Соединенных Штатов и Конгрессу, которое вчера уже направили институциям в Вашингтоне.