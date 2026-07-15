Зеленский наградил Свириденко и Шмыгаля орденом Ярослава Мудрого, а «Мадяра» — орденом Богдана Хмельницкого
Киев • УНН
Президент наградил бывшего премьер-министра Юлию Свириденко и министра энергетики Дениса Шмыгаля орденом князя Ярослава Мудрого V степени. Также ордена Богдана Хмельницкого получили командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди и командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий.
Президент Украины Владимир Зеленский наградил бывшего премьер-министра Юлию Свириденко и министра энергетики Дениса Шмыгаля орденом князя Ярослава Мудрого V степени. Также ордена Богдана Хмельницкого получили командующий Сил беспилотных систем Роберт «Мадьяр» Бровди и командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на указы Президента.
Детали
Согласно указу №604/2026, Зеленский наградил бывшего премьер-министра Юлию Свириденко и первого вице-премьер-министра — министра энергетики Дениса Шмыгаля орденом князя Ярослава Мудрого V степени.
Также указом №603/2026, орденом Богдана Хмельницкого I степени награжден командующий Сил беспилотных систем Роберт «Мадьяр» Бровди.
Орденом Богдана Хмельницкого III степени награжден бригадный генерал, командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий.
Кроме того, орденом Даниила Галицкого награжден майор, командир 1-го ОШП имени Дмитрия Коцюбайла, Героя Украины Дмитрия «Перуна» Филатова.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом Европы президента Европейской Комиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая находится с визитом в Киеве. Также Президент утвердил устав ордена Европы.