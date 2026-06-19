Зеленский надеется, что Украина получит лицензии на производство противоракет
Киев • УНН
Президент Украины заявил о положительном сигнале от G7 и президента Трампа относительно лицензий на производство противоракет. Ранее администрация Байдена не предоставляла таких лицензий.
Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что Украина получит лицензии на производство противоракет, отметив, что получил положительный сигнал по этому поводу от президента США Дональда Трампа, передает УНН.
Усиление противовоздушной обороны Украины. И на это я получил положительный сигнал от G7 и включая президента Трампа. Лицензии на производство наших ракет впервые воспринимаются американской стороной положительно. Ранее я передавал эту информацию, вы знаете, начиная с администрации президента Байдена, но мы ни разу не получили ничего. И сейчас, дай Бог, они проведут все консультации соответственно с Raytheon и с другими и производителями, и в Администрации проговорят с военными
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Он отметил, что надеется на то, что США вернутся с положительным ответом, и Украина сможет получить лицензии.
У нас есть возможности для того, чтобы наши компании, частный сектор и наши государственные компании в ОПК смогли помочь Украине, смогли помочь странам Ближнего Востока, смогли помочь и странам Европы
Напомним
Ранее Зеленский заявлял о недостаточности производства противоракет в США и зависимости от них Украины. Он обращался к американской стороне за предоставлением Украине лицензий для увеличения производства ракет для систем Patriot.
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