Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что Украина получит лицензии на производство противоракет, отметив, что получил положительный сигнал по этому поводу от президента США Дональда Трампа, передает УНН.

Усиление противовоздушной обороны Украины. И на это я получил положительный сигнал от G7 и включая президента Трампа. Лицензии на производство наших ракет впервые воспринимаются американской стороной положительно. Ранее я передавал эту информацию, вы знаете, начиная с администрации президента Байдена, но мы ни разу не получили ничего. И сейчас, дай Бог, они проведут все консультации соответственно с Raytheon и с другими и производителями, и в Администрации проговорят с военными