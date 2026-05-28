Гражданская авиация может стать драйвером послевоенного восстановления Украины, считают в Раде
Каллас впервые назвала список требований ЕС к россии для мирных переговоров по войне в Украине
ЕС одобрил выплату для Украины в рамках Ukraine Facility почти 2,8 млрд евро
Введение базовой социальной помощи заменит несколько выплат - Рада сделала первый шаг
Как хронический стресс влияет на репродуктивное здоровье женщины – ответ специалиста
Зеленский предположил, что в декабре-январе Украина получит первые истребители Gripen
Пустые пусковые: может ли Украина закрыть дефицит ракет для Patriot
Правительство одобрило новый Таможенный кодекс по стандартам ЕС
Украина договорилась о покупке до 20 истребителей Gripen и должна получить 16 в качестве помощи от Швеции
Существующая система контроля оборонных закупок не работает — эксперты говорят о необходимости реформы
Украина очень хотела бы, чтобы США предоставили лицензию на производство ракет к Patriot - Зеленский

Киев • УНН

 • 1058 просмотра

Владимир Зеленский заявил о желании Украины производить ракеты к системам ПВО Patriot по лицензии США. Глава государства обсудит этот вопрос с Трампом.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хотела бы получить лицензии для производства ракет к системам ПВО Patriot. Об этом Глава государства заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, передает УНН.

Детали

Что касается антибаллистики. Пока что кроме Patriot других инструментов у нас нет. У нас есть договоренности с Францией по SAMP/T, но это будущие наши шаги. Сегодня мы говорим о Patriot. Производит их только Америка. Также у нас есть хорошие договоренности с Германией, опять же относительно будущих пакетов, но нам нужно жить сейчас. А сегодня и сейчас — это США, которые производят эту баллистику. Я начинал этот разговор с президентом Байденом и продолжу с президентом Трампом, я бы очень хотел, чтобы украинское производство получило лицензии на производство PAC-3. Чтобы мы помогали и другим странам, кому это понадобится

— сказал Зеленский.

Он заявил, что Украина не получила лицензии на производство ракет PAC-3, но он верит, что в будущем Украина получит лицензию, либо будет создана собственная система ПВО.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что подготовил специальное письмо Президенту Соединенных Штатов и Конгрессу.

