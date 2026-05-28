Украина очень хотела бы, чтобы США предоставили лицензию на производство ракет к Patriot - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хотела бы получить лицензии для производства ракет к системам ПВО Patriot. Об этом Глава государства заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, передает УНН.

Что касается антибаллистики. Пока что кроме Patriot других инструментов у нас нет. У нас есть договоренности с Францией по SAMP/T, но это будущие наши шаги. Сегодня мы говорим о Patriot. Производит их только Америка. Также у нас есть хорошие договоренности с Германией, опять же относительно будущих пакетов, но нам нужно жить сейчас. А сегодня и сейчас — это США, которые производят эту баллистику. Я начинал этот разговор с президентом Байденом и продолжу с президентом Трампом, я бы очень хотел, чтобы украинское производство получило лицензии на производство PAC-3. Чтобы мы помогали и другим странам, кому это понадобится