Зеленский начинает рабочий визит в США, запланирована встреча с Байденом

В понедельник, 11 декабря, президент Владимир Зеленский начнет рабочий визит в Соединенные Штаты Америки, во время которого встретится с главой США Джозефом Байденом и проведет ряд встреч и переговоров. Об этом сообщили в Офисе президента Украины, передает УНН.

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Отмечается, что Зеленский будет фокусироваться на обеспечении единства США, Европы и мира вокруг поддержки Украины в защите от российского террора и в укреплении международного порядка, основанного на правилах и уважении к суверенитету каждой нации.

Среди ключевых тем на переговорах в Вашингтоне будет продолжение оборонного сотрудничества Украины и США, в частности совместных проектов по производству оружия и систем ПВО, а также координация усилий двух государств в следующем году.

Добавим

10 декабря Президент Владимир Зеленский находился с визитом в Аргентине, где посетил церемонию инаугурации Хавьера Милея, также имел общение с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

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