Зеленский меняет посла Украины в Германии: СМИ рассказали, кто заменит Макеева

Президент Украины Владимир Зеленский сменил украинского посла в Германии. Официальная причина - регулярная ротация дипломатов. Об этом стало известно BILD из нескольких источников в дипломатических кругах, передает УНН.

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Алексей Макеев был послом Украины в Германии с октября 2022 года. Его преемником станет нынешний посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

Издание отмечает, что официально причиной замены Макеева является регулярная ротация дипломатов. Однако все может быть по-другому за кадром. Работу Макеева системно и публично критиковал его предшественник Андрей Мельник. В интервью Tagesspiegel Мельник заявил, что Макеев должен «оторвать задницу» и убедить Германию дать больше помощи Украине.

В дипломатических кругах говорят, что Мельник не сдерживал критики и в кулуарах. Однако, остается непонятным, повлияло ли это на решение уволить Макеева при новом министре иностранных дел Украины Андрее Сибиге.

По информации, Макеев пробудет в Берлине до февраля. За время своего пребывания на посту посла Германия поставила Украине 121 боевой танк и 140 БМП, а также много другого вооружения.

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