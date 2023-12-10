Зеленский и Урсула фон дер Ляйен по телефону скоординировали позиции перед заседанием Евросовета

Президент Владимир Зеленский и президент Еврокомиссии и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в телефонном разговоре скоординировали позиции перед заседанием Европейского совета. Об этом сообщил президент Зеленский в Telegram, передает УНН.

Поддерживаю постоянный контакт с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. В телефонном разговоре скоординировали наши позиции перед заседанием Европейского совета. Спасибо за высокую оценку нашей работы по выполнению всех рекомендаций Еврокомиссии. Рассчитываем на положительное решение о выделении €50 млрд и начале переговоров о вступлении Украины в ЕС

написал Зеленский.

Детали

Глава государства отметил, что Европа должна решительно защищать свои ценности и свое единство.

Знаю, что мы можем рассчитывать на поддержку со стороны госпожи президента в этом

добавил Зеленский

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