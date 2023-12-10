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Зеленский и Урсула фон дер Ляйен по телефону скоординировали позиции перед заседанием Евросовета

Киев  •  УНН

10 декабрь 2023, 19:35  •  19903 просмотра

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Зеленский и фон дер Ляйен согласовали позиции накануне заседания Европейского Совета, на котором обсуждались вопросы вступления Украины в ЕС и пакет помощи в размере 50 миллиардов евро. Зеленский выразил уверенность в единстве Европы и поддержке фон дер Ляйен.

Президент Владимир Зеленский и президент Еврокомиссии и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в телефонном разговоре скоординировали позиции перед заседанием Европейского совета. Об этом сообщил президент Зеленский в Telegram, передает УНН.

Поддерживаю постоянный контакт с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. В телефонном разговоре скоординировали наши позиции перед заседанием Европейского совета. Спасибо за высокую оценку нашей работы по выполнению всех рекомендаций Еврокомиссии. Рассчитываем на положительное решение о выделении €50 млрд и начале переговоров о вступлении Украины в ЕС

написал Зеленский.

Детали

Глава государства отметил, что Европа должна решительно защищать свои ценности и свое единство.

Знаю, что мы можем рассчитывать на поддержку со стороны госпожи президента в этом

 добавил Зеленский

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Политика
Зеленський та Урсула фон дер Ляєн по телефону скоординували позиції перед засіданням Євроради
Zelensky and Ursula von der Leyen coordinate positions by phone before European Council meeting
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Зеленский и Урсула фон дер Ляйен по телефону скоординировали позиции перед заседанием Евросовета

Зеленский и фон дер Ляйен согласовали позиции накануне заседания Европейского Совета, на котором обсуждались вопросы вступления Украины в ЕС и пакет помощи в размере 50 миллиардов евро. Зеленский выразил уверенность в единстве Европы и поддержке фон дер Ляйен.

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