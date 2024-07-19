По данным CNN, бывший президент Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский запланировали телефонный разговор на пятницу, сообщают два источника, знакомые с планами, передает УНН.

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Этот разговор станет их первым разговором после того, как Трамп покинул Белый дом, и состоится на фоне беспокойства в Европе относительно того, какой будет политика Трампа в отношении войны в Украине, если он победит на президентских выборах в ноябре.

Один из источников предупредил, что графики часто меняются. По словам собеседника, уже некоторое время ведутся дискуссии о подходящем времени для звонка между кандидатом в президенты США от Республиканской партии и украинским президентом.

Трамп неоднократно заявлял, что мог бы урегулировать войну в Украине за один день, но остается непонятным, как он будет достигать мира.

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