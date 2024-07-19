По данным CNN, Зеленский и Трамп могут провести первый телефонный разговор после ухода Трампа из Белого дома. Разговор состоится на фоне беспокойства относительно политики Трампа в отношении войны в Украине.
По данным CNN, бывший президент Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский запланировали телефонный разговор на пятницу, сообщают два источника, знакомые с планами, передает УНН.
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Этот разговор станет их первым разговором после того, как Трамп покинул Белый дом, и состоится на фоне беспокойства в Европе относительно того, какой будет политика Трампа в отношении войны в Украине, если он победит на президентских выборах в ноябре.
Один из источников предупредил, что графики часто меняются. По словам собеседника, уже некоторое время ведутся дискуссии о подходящем времени для звонка между кандидатом в президенты США от Республиканской партии и украинским президентом.
Трамп неоднократно заявлял, что мог бы урегулировать войну в Украине за один день, но остается непонятным, как он будет достигать мира.
Трамп принял номинацию кандидатом в президенты США19 июля 2024, 02:58 • 15204 просмотра