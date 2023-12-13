Зеленский и премьер Италии Мелони согласовали позиции перед решающим саммитом ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Как сообщили в ОП, стороны скоординировали позиции накануне важного заседания Европейского совета 14-15 декабря, передает УНН.

Детали

По данным ОП, накануне важного заседания Европейского совета 14-15 декабря в Брюсселе стороны скоординировали позиции, а также обсудили прогресс Украины в выполнении рекомендаций Европейской комиссии, необходимых для начала переговоров по вступлению нашей страны в ЕС.

Зеленский выразил надежду на то, что усилия Украины на пути к началу переговоров будут справедливо оценены и лидеры Евросоюза примут соответствующее историческое решение.

"Украина выполнила свою часть обязательств. Мы в очередной раз доказали, что способны, несмотря на беспрецедентные вызовы, достигать впечатляющих результатов на нашем пути в ЕС. Верю в то, что единство будет превалировать на завтрашнем заседании Европейского совета и Европейский Союз в очередной раз подтвердит свою силу и лидерство", - заявил Глава государства.

Стороны обменялись мнениями по имплементации пунктов Формулы мира, а также по подготовке Глобального саммита мира.

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Дополнение

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что саммит ЕС будет очень не простой, ведь ожидается очень много дискуссий, и не только по украинскому вопросу. На саммите будет пять важных вопросов по Украине, в частности об открытии переговоров о членстве в ЕС и запуск фонда финансовой поддержки.