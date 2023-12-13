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Зеленский и премьер Италии Мелони согласовали позиции перед решающим саммитом ЕС

Киев  •  УНН

13 декабрь 2023, 20:42  •  12606 просмотра

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Зеленский и премьер-министр Италии Мелони скоординировали свои позиции накануне важного заседания Европейского Совета, на котором обсуждались шаги по вступлению Украины в ЕС. Они также обсудили Формулу мира и подготовку к Глобальному саммиту мира.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Как сообщили в ОП, стороны скоординировали позиции накануне важного заседания Европейского совета 14-15 декабря, передает УНН.

Детали

По данным ОП, накануне важного заседания Европейского совета 14-15 декабря в Брюсселе стороны скоординировали позиции, а также обсудили прогресс Украины в выполнении рекомендаций Европейской комиссии, необходимых для начала переговоров по вступлению нашей страны в ЕС.

Зеленский выразил надежду на то, что усилия Украины на пути к началу переговоров будут справедливо оценены и лидеры Евросоюза примут соответствующее историческое решение.

"Украина выполнила свою часть обязательств. Мы в очередной раз доказали, что способны, несмотря на беспрецедентные вызовы, достигать впечатляющих результатов на нашем пути в ЕС. Верю в то, что единство будет превалировать на завтрашнем заседании Европейского совета и Европейский Союз в очередной раз подтвердит свою силу и лидерство", - заявил Глава государства.

Стороны обменялись мнениями по имплементации пунктов Формулы мира, а также по подготовке Глобального саммита мира.

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Дополнение

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что саммит ЕС будет очень не простой, ведь ожидается очень много дискуссий, и не только по украинскому вопросу. На саммите будет пять важных вопросов по Украине, в частности об открытии переговоров о членстве в ЕС и запуск фонда финансовой поддержки.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Политика
Зеленський та прем'єрка Італії Мелоні узгодили позиції перед вирішальним самітом ЄС
Zelensky and Italian PM Meloni agree on positions ahead of crucial EU summit
Новости по теме

Зеленский и премьер Италии Мелони согласовали позиции перед решающим саммитом ЕС

Зеленский и премьер-министр Италии Мелони скоординировали свои позиции накануне важного заседания Европейского Совета, на котором обсуждались шаги по вступлению Украины в ЕС. Они также обсудили Формулу мира и подготовку к Глобальному саммиту мира.

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