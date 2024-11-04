Зеленский и Бербок в Киеве обсудили пути давления на рф

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, которая прибыла в Киев с необъявленным визитом. Стороны обсудили ситуацию в Украине и пути, можно нажать на Россию, чтобы приблизить мир, передает УНН.

Провел встречу в Киеве с министром иностранных дел Германии Бербок. Я поблагодарил ее за всю немецкую поддержку для Украины. И мы обсудили ситуацию как в Европе в целом, так и в нашем регионе - ситуацию сейчас. То, как можно надавить на россию, чтобы приблизить мир - сказал Зеленский.

Напомним

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в понедельник, 4 ноября, прибыла с необъявленным визитом в Киев.

Бербок в Киеве объявила о предоставлении Украине дополнительной поддержки в размере 200 млн евро для прохождения зимнего периода.