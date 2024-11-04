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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский и Бербок в Киеве обсудили пути давления на рф

Зеленский и Бербок в Киеве обсудили пути давления на рф

Киев  •  УНН

19:05 • 3089 просмотра

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Президент Украины провел встречу с главой МИД Германии Анналеной Бербок в Киеве. Германия предоставит Украине дополнительную поддержку в размере 200 млн евро на зимний период.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, которая прибыла в Киев с необъявленным визитом. Стороны обсудили ситуацию в Украине и пути, можно нажать на Россию, чтобы приблизить мир, передает УНН.

Провел встречу в Киеве с министром иностранных дел Германии Бербок. Я поблагодарил ее за всю немецкую поддержку для Украины. И мы обсудили ситуацию как в Европе в целом, так и в нашем регионе - ситуацию сейчас. То, как можно надавить на россию, чтобы приблизить мир 

- сказал Зеленский.

Напомним

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в понедельник, 4 ноября, прибыла с необъявленным визитом в Киев.

Бербок в Киеве объявила о предоставлении Украине дополнительной поддержки в размере 200 млн евро для прохождения зимнего периода.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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