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Зеленский анонсировал трансформацию штурмовых войск

Киев • УНН

 • 976 просмотра

Президент Зеленский заявил о необходимости изменений в управлении штурмовых войск. ГБР расследует возможное насилие в 425-м полку "Скала", командир отстранен.

Зеленский анонсировал трансформацию штурмовых войск

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул необходимость трансформации штурмовых войск, отметив, что на уровне управления штурмовыми войсками будут изменения. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН

Будет проведена необходимая трансформация штурмовых войск. Есть много вопросов. Проблемы, которые нужно решить. Прежде всего в отношении к людям. Правоохранительные органы предпринимают процессуальные шаги. Также на уровне управления штурмовыми войсками будут изменения 

- сказал Зеленский. 

Дополнение

Украинские СМИ сообщали, что с конца 2025 года до весны 2026-го среди новобранцев 425-го отдельного штурмового полка "Скала" умерли по меньшей мере 26 человек. Речь идет о смертях не в результате боевых действий.

В то же время в полку заявили, что в материале СМИ затронут ряд серьезных вопросов, требующих тщательного изучения и проверки, но не согласны с обобщениями, которые сводят историю полка к отдельным трагическим случаям.

В среду, 24 июня, стало известно, что Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по фактам, обнародованным в СМИ, относительно возможного насилия и превышения полномочий в штурмовом полку "Скала". Дело открыто по статье о превышении власти в условиях военного положения.

Мониторинговая группа Офиса Омбудсмена проверит возможные нарушения прав военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала".

Командира 425-го отдельного штурмового полка "Скала" подполковника Юрия Гаркавого отстранили от выполнения обязанностей на время расследования.

Государственное бюро расследований расследует возможные факты насилия и ненадлежащего обращения с военнослужащими в 425 отдельном штурмовом полку "Скала". Правоохранители задержали и сообщили о подозрении военнослужащему, которого подозревают в избиении двух военнослужащих. 

Павел Башинский

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