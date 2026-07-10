Зеленский анонсировал трансформацию штурмовых войск
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил о необходимости изменений в управлении штурмовых войск. ГБР расследует возможное насилие в 425-м полку "Скала", командир отстранен.
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул необходимость трансформации штурмовых войск, отметив, что на уровне управления штурмовыми войсками будут изменения. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.
Будет проведена необходимая трансформация штурмовых войск. Есть много вопросов. Проблемы, которые нужно решить. Прежде всего в отношении к людям. Правоохранительные органы предпринимают процессуальные шаги. Также на уровне управления штурмовыми войсками будут изменения
Дополнение
Украинские СМИ сообщали, что с конца 2025 года до весны 2026-го среди новобранцев 425-го отдельного штурмового полка "Скала" умерли по меньшей мере 26 человек. Речь идет о смертях не в результате боевых действий.
В то же время в полку заявили, что в материале СМИ затронут ряд серьезных вопросов, требующих тщательного изучения и проверки, но не согласны с обобщениями, которые сводят историю полка к отдельным трагическим случаям.
В среду, 24 июня, стало известно, что Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по фактам, обнародованным в СМИ, относительно возможного насилия и превышения полномочий в штурмовом полку "Скала". Дело открыто по статье о превышении власти в условиях военного положения.
Мониторинговая группа Офиса Омбудсмена проверит возможные нарушения прав военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала".
Командира 425-го отдельного штурмового полка "Скала" подполковника Юрия Гаркавого отстранили от выполнения обязанностей на время расследования.
Государственное бюро расследований расследует возможные факты насилия и ненадлежащего обращения с военнослужащими в 425 отдельном штурмовом полку "Скала". Правоохранители задержали и сообщили о подозрении военнослужащему, которого подозревают в избиении двух военнослужащих.