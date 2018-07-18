Сдала сына в аренду: в Хмельницкой области горе-мать посадили на 5 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Суд в Хмельницкой области до 5 лет лишил свободы женщину за то, что она сдала в аренду для попрошайничества своего 4-летнего сына. Об этом сообщил сектор коммуникации полиции Хмельницкой области, передает УНН.
"Изяславский районный суд рассмотрел материалы уголовного производства и признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) Уголовного кодекса Украины и приговорил ее к 5 годам лишения свободы", - говорится в сообщении.
Происшествие случилось в феврале этого года. Тогда правоохранители задержали злоумышленницу, которая пыталась отдать своего четырехлетнего сына в долгосрочную аренду для попрошайничества.
"Женщину задержали непосредственно в момент получения ею средств за мальчика. За то, что отдала своего ребенка в аренду, 32-летняя жительница Белогорского района получила 15 тыс. гривен. Кроме того, она написала расписку, в которой подтвердила, что добровольно отдала ребенка и никаких претензий не имеет и в полицию заявлять не собирается", - отметили в полиции.
Также женщина имеет еще двух старших мальчиков - 7 и 12 лет. В отношении них ее уже лишили родительских прав. Оказалось, злоумышленница уже имеет судимости за кражи и другие преступления.
Напомним, в Херсонской области задержана женщина, которая за 210 тыс. грн пыталась продать своего новорожденного ребенка.