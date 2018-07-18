Здала сина в оренду: у Хмельницькій області горе-матір посадили на 5 років

"Ізяславський районний суд розглянув матеріали кримінального провадження і визнав жінку винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини) Кримінального кодексу України і засудив її до 5 років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

Подія сталася у лютому цього року. Тоді правоохоронці затримали зловмисницю, яка намагалася віддати свого чотирирічного сина у довгострокову оренду для жебракування.

"Жінку затримали безпосередньо в момент отримання нею коштів за хлопчика. За те, що віддала власну дитину в оренду, 32-річна жителька Білогірського району отримала 15 тисяч гривень. Крім того, вона написала розписку, в якій підтвердила, що добровільно віддала дитину і жодних претензій не має та в поліцію заявляти не збирається", - зазначили в поліції.

Також жінка має ще двох старших хлопчиків - 7 та 12 років. Стосовно них її вже позбавили батьківських прав. Виявилося, зловмисниця вже має судимості за крадіжки та інші злочини.

Нагадаємо, у Херсонській області затримано жінку, яка за 210 тис. грн намагалася продати власну новонароджену дитину.