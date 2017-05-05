Оружие и боеприпасы изъяли в Херсонской и Тернопольской областях
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции изъяли оружие и боеприпасы у жителей Херсонской и Тернопольской областей. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Правоохранители установили, что житель одного из сел Каховского района Херсонской области через знакомых получал огнестрельное оружие, патроны и боеприпасы из района проведения антитеррористической операции.
Во время санкционированного обыска в частном доме злоумышленника оперативники спецслужбы изъяли автомат АК-74 и магазин с патронами, более 550 патронов различного калибра, 2 гранаты РГД-5. Мужчина хранил также почти 4 кг сырья, которое, предварительно, является марихуаной.
В Тернопольской области на окраине села Игровица сотрудники СБУ обнаружили тайник с боеприпасами, обустроенный под авторемонтной эстакадой. Правоохранители изъяли из тайника пистолет-пулемет Судаева (ППС) и 3 осколочные гранаты РГД-5.
По обоим фактам возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
Как сообщал УНН 5 мая, в Мариуполе СБУ обнаружила тайник с 3 кг пластида.