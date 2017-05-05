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Зброю та боєприпаси вилучили на Херсонщині та Тернопільщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Співробітники Служби безпеки України та Національної поліції вилучили зброю та боєприпаси у мешканців Херсонщини та Тернопільщини. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу СБУ.

Зброю та боєприпаси вилучили на Херсонщині та Тернопільщині

Правоохоронці встановили, що мешканець одного із сіл Каховського району Херсонської області через знайомих отримував вогнепальну зброю, набої та боєприпаси з району проведення антитерористичної операції.

Під час санкціонованого обшуку у приватному будинку зловмисника оперативники спецслужби вилучили автомат АК–74 та магазин з набоями, понад 550 патронів різного калібру, 2 гранати РГД–5. Чоловік зберігав також майже 4 кг сировини, яка за попередніми висновками є марихуаною.

На Тернопільщині на околиці села Ігровиця співробітники СБУ виявили схованку з боєприпасами, облаштовану під авторемонтною естакадою. Правоохоронці вилучили зі схрону пістолет-кулемет Судаєва (ПКС) та 3 осколкові гранати РГД-5.

За обома фактами відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Як повідомляв УНН 5 травня, у Маріуполі СБУ виявила схованку з 3 кг пластиду.

 

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