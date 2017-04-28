Вооруженные силы Украины сбили беспилотник над своей воинской частью

"Сегодня, в пятницу 28 апреля, около 11:40 над административно-хозяйственной территорией одной из воинских частей Вооруженных Сил Украины был обнаружен беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Военные суточного наряда сбили БПЛА с использованием стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что суточный наряд этой воинской части задержал трех человек, которые осуществляли управление БПЛА и несанкционированный запуск над военным объектом.

Задержанных переданы представителям Национальной полиции Украины.

Как сообщал УНН, по меньшей мере 16 беспилотников боевиков зафиксировали в полосе безопасности с начала апреля.