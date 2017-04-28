Збройні сили України збили безпілотник над своєю військовою частиною
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Збройні сили України збили безпілотник над однією зі своїх військових частин. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ у Facebook, передає УНН.
“Сьогодні, у п’ятницю 28 квітня, близько 11.40 над адміністративно-господарською територією однієї з військових частин Збройних Сил України було виявлено безпілотний літальний апарат (БПЛА). Військовослужбовці добового наряду збили БПЛА з використанням стрілецької зброї”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що добовий наряд цієї військової частини затримав трьох осіб, які здійснювали керування БПЛА та несанкціонований запуск над військовим об’єктом.
Затриманих передано представникам Національній поліції України.
Як повідомляв УНН, щонайменше 16 безпілотників бойовиків зафіксували в смузі безпеки з початку квітня.