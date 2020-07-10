Вооруженное ограбление автомобиля Укрпочты в Полтавской области: задержаны 3 подозреваемых
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Правоохранители задержали трех граждан, которые подозреваются в подрыве автомобиля Укрпочты и похищении 2,5 миллиона гривен в Полтавской области. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook, передает УНН.
"... сотрудниками уголовного розыска Национальной полиции были задержаны трое граждан, которые обоснованно подозреваются в дерзком ограблении автомобиля "Укрпочты" в Полтавской области. Тех самых, что украли 2 миллиона 700 тыс. гривен", - написал Геращенко.
По его словам, на раскрытие этого преступления понадобилось три дня и высокий профессионализм сотрудников полиции.
"Водитель "Газели", над головой у которого взорвалось самодельное взрывное устройство, до сих пор продолжает оставаться в реанимации", - отметил замглавы МВД.
Он отметил, что полиция продолжает устанавливать и других лиц, причастных к этому дерзкому преступлению в качестве наводчиков и пособников.
Напомним, в Полтавской области неизвестные взорвали автомобиль Укрпочты и похитили 2,5 миллиона гривен и завладели пистолетом охранника.