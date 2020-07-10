Збройне пограбування автомобіля Укрпошти на Полтавщині: затримано 3 підозрюваних
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Правоохоронці затримали трьох громадян, які підозрюються в підриві автомобіля Укрпошти й викраденні 2,5 мільйони гривень на Полтавщині. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“... співробітниками карного розшуку Національної поліції були затримані троє громадян, які обґрунтовано підозрюються в зухвалому пограбуванні автомобіля „Укрпошти“ на Полтавщині. Тих самих, що вкрали 2 мільйони 700 тисяч гривень”, — написав Геращенко.
За його словами, на розкриття цього злочину знадобилося три дні і високий професіоналізм співробітників поліції.
“Водій „Газелі“, над головою у якого вибухнув саморобний вибуховий пристрій, досі продовжує залишатися в реанімації”, — зазначив заступник глави МВС.
Він наголосив, що поліція продовжує встановлювати й інших осіб, причетних до цього зухвалого злочину в якості навідників і посібників.
Нагадаємо, на Полтавщині невідомі підірвали автомобіль Укрпошти і викрали 2,5 мільйони гривень та заволоділи пістолетом охоронця.