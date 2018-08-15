Сбой в Facebook затрагивает все больше пользователей

По состоянию на 17:10 по киевскому времени пользователи Facebook жалуются, что не могут подключиться к серверу (45%), авторизироваться (39%), а также отправлять или получать сообщения (14%).



Наибольшие проблемы наблюдаются почти по всей территории США, на Кубе, в Мексике, Доминикане, Перу, Бразилии, Аргентине, Бангладеш, Кыргызстане, Чили, Венесуэле, на юго-востоке и на юго-западе Канады, в Австралии, Вьетнаме, Лаосе, Японии, Пакистане, Индонезии, Малави, Южной Африке, Индии, Казахстане, Германии, Турции, Великобритании, Нидерландах, Бельгии, Франции, Италии, Испании, Латвии, Польши, Чехии, Австрии, Дании, Ирландии, Финляндии и Румынии.



Среди украинских пользователей на проблемы жалуются жители Киева, Харькова, Луцка, Тернополя, Запорожья, Днепра, Кропивницкого, Черкасс и Николаева.



Как сообщал УНН, сегодня утром в социальной сети Facebook произошел масштабный сбой.