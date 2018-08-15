Збій у Facebook зачіпає усе більше користувачів

Станом на 17:10 за київським часом користувачі Facebook скаржаться, що не можуть під'єднатися до сервера (45%), авторизуватися (39%), а також відправляти або отримувати повідомлення (14%).



Найбільші проблеми спостерігаються майже по всій території США, на Кубі, у Мексиці, Домінікані, Перу, Бразилії, Аргентині, Бангладеш, Киргизстані, Чилі, Венесуелі, на південному сході та на південному заході Канади, в Австралії, В’єтнамі, Лаосі, Японії, Пакистані, Індонезії, Малаві, Південній Африці, Індії, Казахстані, Німеччині, Туреччині, Великій Британії, Нідерландах, Бельгії, Франції, Італії, Іспанії, Латвії, Польщі, Чехії, Австрії, Данії, Ірландії, Фінляндії та Румунії.



Серед українських користувачів на проблеми жаліються жителі Києва, Харкова, Луцька, Тернополя, Запоріжжя, Дніпра, Кропивницького, Черкас та Миколаєва.



Як повідомляв УНН, сьогодні ранком у соціальній мережі Facebook стався масштабний збій.