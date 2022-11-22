Убытки "Укрэнерго" от российской агрессии достигли более 70 млрд гривен - Шмыгаль

Детали

Он отметил, что сейчас продолжаются ремонты и замена поврежденного оборудования. По предварительным оценкам, сумма ущерба НЭК “Укрэнерго” из-за военной агрессии россии составляет более 70 млрд гривен.

Над восстановлением энергосетей, поврежденных российскими ракетами и дронами, работает 70 ремонтных бригад. Это более 1000 квалифицированных специалистов.

Он добавил, что ситуация в энергетическом секторе остается сложной, но контролируемой.

“Это означает, что во всех регионах продолжают применяться отключения потребителей. Действуют графики отключений. Пытаемся их снизить во времени, но начались морозы, и мы видим, что потребление электричества растет. Потому, к сожалению, в отдельных ситуациях не исключаем и аварийных отключений. Критически важным остается призыв к экономии электроэнергии. Это обезопасит нас от внеплановых аварийных отключений”, – объяснил глава Правительства.

Дополнение

Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий сообщил, что из-за ракетных ударов россии в Украине почти не осталось невредимых тепловых и гидроэлектростанций.

Кудрицкий отметил, что вероятность возникновения блэкаута зависит от масштаба повреждений энергосистемы.