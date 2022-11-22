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Збитки “Укренерго” від російської агресії сягнули понад 70 млрд гривень – Шмигаль

Збитки “Укренерго” від російської агресії сягнули понад 70 млрд гривень – Шмигаль

Київ • УНН

 • 413965 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Сума збитків НЕК ”Укренерго” через військову агресію росії складає понад 70 млрд гривень. Про це на засіданні Уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.

Деталі

Він зазначив, що наразі тривають ремонти та заміна пошкодженого обладнання. За попередніми оцінками, сума збитків НЕК “Укренерго” через військову агресію росії складає понад 70 млрд гривень.

Над відновленням енергомереж, пошкоджених російськими ракетами та дронами, працює 70 ремонтних бригад. Це понад 1000 кваліфікованих фахівців.

Він додав, що наразі ситуація в енергетичному секторі залишається складною, але контрольованою.

“Це означає, що в усіх регіонах продовжують застосовуватися відключення споживачів. Діють графіки відключень. Намагаємося їх зменшити в часі, але почалися морози, і ми бачимо, що споживання електрики зростає. Тому, на жаль, в окремих ситуаціях не виключаємо й аварійних відключень. Критично важливим залишається заклик до економії електроенергії. Це убезпечить нас від позапланових аварійних відключень”, – пояснив глава Уряду.

Доповнення

Голова Укренерго Володимир Кудрицький повідомив, що через ракетні удари росії в Україні майже не залишилося неушкоджених теплових та гідроелектростанцій.

Кудрицький зазначив, що ймовірність виникнення блекауту залежить від масштабу пошкоджень енергосистеми.

Українські Національні Новини

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