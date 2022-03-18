Сбитая российская ракета упала на окраине Одессы, никто не пострадал
Киев • УНН
ОДЕССА. 18 марта. УНН. Российская ракета морского базирования, сбитая в Одесской области утром 18 марта, упала возле пгт Великодолинское, что под Одессой. Жертв нет. Об этом сообщил председатель Великодолинской ОТГ Николай Лукьянчук на своей странице в Facebook, пишет УНН.
Российскую крылатую ракету морского базирования было сбито зенитным ракетным подразделением Воздушных сил Вооруженных сил Украины в 05:00 18 марта.
Активность кораблей РФ у берегов области фиксируется всегда. Обстрел Одесского региона с моря и воздуха происходит ежедневно, начиная с 24 февраля.