Сбитая российская ракета упала на окраине Одессы, никто не пострадал

ОДЕССА. 18 марта. УНН. Российская ракета морского базирования, сбитая в Одесской области утром 18 марта, упала возле пгт Великодолинское, что под Одессой. Жертв нет. Об этом сообщил председатель Великодолинской ОТГ Николай Лукьянчук на своей странице в Facebook, пишет УНН.